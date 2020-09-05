В США россиянину Егору Крючкову предъявили обвинения в попытке кибератаки. Предполагается, что его целью была Tesla

Коллегия присяжных суда в Неваде обвинила 27-летнего россиянина Егора Крючкова в попытке организовать кибератаку на одну из компаний, расположенных на территории штата, сообщил Минюст США.

В обвинении говорится, что Крючков пытался нанять сотрудника этой компании, чтобы тот внедрил вредоносную программу в компьютерную сеть для получения доступа к данным. Далее, считает прокуратура, Крючков собирался вымогать у компании деньги под угрозой обнародования данных.

Название компании, в попытке кибератаки на которую обвиняется россиянин, Минюст не раскрывает. Ранее сообщалось, что Крючков готовил атаку на «Гигафабрику 1» компании Tesla в штате Невада, производящую электромобили и аккумуляторы к ним. Это, в частности, подтвердил в твиттере основатель Tesla Илон Маск. Сотруднику компании Крючков, как утверждается, предлагал миллион долларов.

О задержании Крючкова правоохранительные органы США сообщили в конце августа. Россиянин, по данным Минюста, прибыл в США по туристической визе, пробыл в стране около трех недель и уже собирался возвращаться на родину.