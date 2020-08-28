Илон Маск подтвердил, что арестованный россиянин Егор Крючков готовил кибератаку на «Гигафабрику» Tesla

Россиянин Егор Крючков, арестованный в США по подозрению в кибермошенничестве, готовил атаку на компании Tesla в штате Невада. Основатель Tesla Илон Маск подтвердил это в твиттере.

«Весьма признателен. Это была серьезная атака», — написал Маск, комментируя публикацию издания Teslarati. В материале говорится о том, что Егор Крючков пытался подкупить русскоговорящего сотрудника завода Tesla, чтобы получить доступ к системе компании.

25 августа Минюст США сообщил, что в Лос-Анджелесе арестовали 27-летнего гражданина России Егора Крючкова. Его заподозрили в попытке подкупа с целью совершения киберпреступления. В Минюсте сообщили, что россиянин предлагал один миллион долларов сотруднику неназванной компании, чтобы тот установил на рабочий компьютер вредоносное программное обеспечение. Затем россиянин собирался получить доступ к системе компании и запросить выкуп за то, чтобы не обнародовать информацию.