«Принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственнной символикой». В Минске задержали участников студенческой демонстрации

В Минске в субботу днем прошла акция солидарности студентов в поддержку учащихся Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), которых задержали накануне за то, что они пели в здании вуза песни из мюзикла «Отверженные» и «Марсельезу», а также держали в руках бело-красно-белые флаги.

К зданию МГЛУ, пишет Tut.by, приходили студенты других вузов, в том числе колоннами. Некоторых участников сотрудники правоохранительных органов задерживали еще на пути к МГЛУ

Неизвестные в форме и без массово хватают студентов на ул. Карла Маркса в Минске TUT.BY. Политика

От МГЛУ участники акции решили направиться к Комаровскому рынку, чтобы присоединиться к «Женскому маршу». По пути несколько студентов также были задержаны.

Задержания студентов у кинотеатра «Октябрь» TUT.BY. Политика

По словам представителей МВД Беларуси, всего в Минске были в субботу задержаны «не более 30 участников несанкционированных акций». «Они принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственнной символикой. Милиция на это реагировала», — заявила ТАСС представитель ГУВД Минска.

Правозащитный центр «Весна» опубликовал предварительный список задержанных в Минске 5 сентября, в котором 27 фамилий.

О задержаниях участниц «Женского марша» не сообщается. По оценке Tut.by в марше участвуют не менее двух тысяч человек.

Акции протеста в Беларуси проходят с 9 августа. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе на очередных президентских выборах Александра Лукашенко. Главная соперница Лукашенко на выборах — Светлана Тихановская — результаты, объявленные ЦИК, не признала, заявив о многочисленных фальсификациях.

Первые дни протестов сопровождались жесткими задержаниями участников акций. В изоляторах, по многочисленным свидетельствам, задержанных избивали и пытали.