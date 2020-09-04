Собянин не исключил осенних локальных вспышек COVID-19 в Москве

Осенью 2020 года Москва может столкнуться со всплеском заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, подводя промежуточные итоги борьбы с вирусом.

«Пандемия — еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на „удаленку“», — говорится в личном блоге на сайте мэра.

По словам Собянина, российская столица прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем другие мировые города. Согласно нынешней статистике, которая приводится на сайте мэра, ежедневно в Москве более 600 человек получают положительный тест на коронавирус, а в больницах остаются порядка четырех тысяч заболевших пациентов. Каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой форме.

Неделю назад Собянин заявлял, что коронавирус можно будет полностью победить в течение ближайших шести месяцев.

По данным оперативного штаба на утро 4 сентября, в России в общей сложности выявлены 1 015 105 случаев заражения СOVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 17 649 человек, выздоровели 832 747 человек.