Собянин: мы окончательно победим коронавирус в течение полугода

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что полностью победить коронавирус можно будет уже в течение ближайших шести месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские», — сказал Собянин в ходе городского педагогического совета.

Мэр отметил, что первая российская вакцина от коронавируса уже зарегистрирована и выразил уверенность, что в ближайшее время появятся ее аналоги.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус 20 августа выразил мнение, что человечество сможет победить коронавирус примерно за два года.