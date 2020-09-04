«Не почувствовал никаких последствий». Собянин рассказал, что привился российской вакциной от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что привился от коронавируса с помощью российской вакцины, созданной в . Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Собянин рассказал, что решил сделать прививку, поскольку иначе ему было бы сложно агитировать за российскую вакцину — по его словам, сомневаются, прививаться от коронавируса или нет.

«Коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», — сказал мэр Москвы.

Путин поинтересовался у Собянина, поднялась ли у него температура после вакцинации, но тот ответил отрицательно. «Можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», — сообщил Собянин.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Он говорил, что одна из его дочерей привилась российской вакциной от коронавируса, после чего у нее ненадолго поднялась температура тела.

Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Российские власти решили использовать вакцину, разработанную в Институте Гамалеи. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины, в которых будут участвовать 40 тысяч добровольцев.