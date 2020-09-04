Генсек НАТО после отравления Навального потребовал от России передать ОЗХО всю информацию о программе «Новичок»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти России к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в проведении беспристрастного международного расследования .

Столтенберг заявил на пресс-конференции, что исследования, проведенные в Германии, доказывают, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Он призвал Россию полностью раскрыть информацию о разработке веществ из группы «Новичок» и передать эти сведения ОЗХО.

«Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является недопустимым нарушением международных норм и правил», — сказал генсек НАТО. Он назвал отравление Алексея Навального «покушением на основные демократические права».

Столтенберг добавил, что НАТО продолжает консультации о том, какие меры принять в ответ на отравление Навального веществом из группы «Новичок». Он отметил, что случившееся с российским политиком отличается от на Сергея и Юлию Скрипаль, которых также пытались отравить веществом из группы «Новичок». В частности, нападение на Навального произошло в России, а не в стране НАТО.