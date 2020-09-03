Бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире

Маккензи , и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, стала самой богатой женщиной в мире. Как сообщает Bloomberg, состояние Скотт в связи с ростом акций Amazon достигло 68 миллиардов долларов.

До сих пор самой богатой женщиной мира была владелица LʼOreal Франсуаза Беттанкур-Майерс. Ее состояние оценивается в 66,8 миллиарда.

Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись в апреле 2019 года после 25 лет брака. При разводе Маккензи получила 4% акций Amazon — на тот момент они стоили около 38,3 миллиарда долларов.

После развода Маккензи Скотт занялась благотворительностью. Она присоединилась к инициативе Билла и Мелинды Гейтс, призывающей миллиардеров при жизни отдать на благотворительность большую часть своего состояния. В июле 2020 года стало известно, что она пожертвовала различным организациям 1,7 миллиарда долларов.

Джефф Безос — самый богатый человек в мире. Его состояние оценивается в 207 миллиардов.

Чем занимается Джефф Безос после развода Джефф Безос за год после развода стал героем светской хроники Он фотографируется с Лиззо, тусуется с Анной Винтур и купил самый дорогой дом в Лос-Анджелесе