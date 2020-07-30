Бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала 1,7 миллиарда долларов на благотворительность

После развода с основателем Amazon Джеффом Безосом его бывшая жена, писательница Маккензи пожертвовала на благотворительность около 1,7 миллиарда долларов. Об этом она сообщила в посте на Medium.

Скотт пожертвовала деньги 116 организациям, которые выступают за расовое и гендерное равенство, продвигают права ЛГБТ-сообщества, экономическую мобильность и демократию, защищают окружающую среду и так далее.

Скотт пообещала, что продолжит благотворительную деятельность.

Маккензи и Джефф Безос развелись в апреле 2019 года после 25 лет брака. При разводе Маккензи получила 4% акций Amazon и стала одной из самых богатых женщин в мире. По данным Bloomberg Billionaireʼs Index, сейчас ее состояние оценивается в 58,3 миллиарда долларов.

После развода Маккензи присоединилась к филантропической инициативе инвестора Уоррена Баффета и основателя Microsoft Билла Гейтса «Клятва дарения», в рамках которой богатые люди обязуются направить большую часть своего состояния на благотворительность.