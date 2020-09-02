Шихан Куштау получил статус особо охраняемой природной территории

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об особом статусе горы Куштау. Об этом сообщает его пресс-служба.

Шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения. Как отмечается, это сделано с целью сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов.

Теперь на Куштау запрещены все виды деятельности, которые повлекут «нарушение сохранности памятника».

Шихан Куштау оказался в центре общественного внимания из-за акций протеста экологических активистов против его разработки Башкирской содовой компанией. Разрешение на эту разработку Хабиров дал в конце 2019 года — тогда он объяснял необходимость тем, что в противном случае тысяча жителей Стерлитамака останется без работы.

Акции самой Башкирской содовой компании 1 сентября были арестованы по решению суда, в который обратилась Генпрокуратура. Незадолго до этого ведомство заявило, что выявило факты незаконного сокращения доли государства в компании; соответствующая проверка была проведена через несколько дней после того, как об этом заговорил президент России Владимир Путин.