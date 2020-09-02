Российских школьников отправят на дистанционное обучение и каникулы из-за сентябрьских трехдневных выборов

В регионах России школы временно переведут учеников на дистанционное обучение, организуют занятия на улице или устроят детям каникулы из-за трехдневного голосования, намеченного на 11-13 сентября, сообщает «Коммерсант».

Досрочное голосование на выборах начнется в будний день, когда в школах проходят занятия. Поскольку большинство избирательных участков расположено в школах, перед регионами встал вопрос, как организовать учебный процесс в эти дни. В министерстве просвещения сообщили, что не направляли в регионы инструкций, как развести учеников и избирателей. В каждом регионе, пишет «Коммерсант», эту проблему решили по-своему.

В большинстве регионов решили вывести учеников на улицу: в некоторых проведут «дни здоровья», в других отправят школьников на экскурсии и спортивные соревнования.

В Воронежской и Липецкой областях, а также в части школ Ямала школьники будут учиться дистанционно. В Чувашии Роспотребнадзор также рекомендовал учить детей дистанционно, а местный ЦИК предложил открывать избирательные участки после 16 часов.

В Ивановской области Роспотребнадзор рекомендовал школам или проводить уроки на природе, или отправить детей на каникулы. В Пермском крае школьников в дни голосования освободили от уроков.

13 сентября 2020 года в 83 регионах России пройдут выборы разного уровня. ЦИК 24 июля утвердил порядок, согласно которому 13 сентября станет основным днем голосования, а 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование.

Предложение проводить выборы в течение нескольких дней возникло во время голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля. В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить трехдневное голосование на выборах и референдумах.