Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что «позитивно смотрит» на инициативу штаба Виктора Бабарико зарегистрировать свою политическую партию. Вместе с тем, добавила Тихановская, она услышала в заявлении штаба Бабарико два утверждения, с которыми «категорически не согласна».

«Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки», — говорится в заявлении Тихановской, которое опубликовала ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул Первой».

«Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами — это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием беларуского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», — заявила Тихановская.

Она добавила, что намерение подать документы на регистрацию партии «означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии». «Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений», — резюмировала Тихановская.

Планы конституционной реформы также прокомментировал Валерий Цепкало. «По поводу Конституции и переговоров. Повестка дня — убрать Лукашенко. Точка. <…> Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по конституции», — написал Цепкало в своем телеграм-канале.

Штаб Бабарико 31 августа объявил о создании партии «Вместе», выпустив ролик с обращениями самого Виктора Бабарико и лидера штаба Марии Колесниковой. Бабарико (его обращение было записано до ареста) заявил, что «мы не смогли победить на выборах», и назвал главной целью новой партии конституционную реформу.

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико считался одним из главных соперников Александра Лукашенко на выборах президента. Бабарико предлагал вернуться к белорусской Конституции 1994 года, которая ограничивала число президентских сроков. В июне Бабарико был арестован. Позднее его штаб и штаб Валерия Цепкало объединился со штабом Светланы Тихановской.

После выборов президента основными требованиями протестующих против Лукашенко стали отставка президента, освобождение политзаключенных, суды над виновными в репрессиях и новые выборы. В свою очередь Лукашенко допустил проведение новых выборов только после принятия новой Конституции, которую сейчас разрабатывают по его поручению.