США пригрозили России санкциями в случае вмешательства в события в Белоруссии

США могут рассмотреть возможность введения санкций против России, если Москва будет «более открыто вмешиваться в ситуацию» в Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

Собеседник агентства также отметил, что ведомство подготовило санкции против семи граждан Белоруссии, которые, по мнению США, связаны с фальсификацией итогов выборов 9 августа и применением насилия к мирным протестующим.

«Это минимальные усилия… чтобы не только назвать и пристыдить, но и показать, что когда люди крадут выборы и применяют насилие в отношении мирных протестующих, пользующихся основными свободами собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность», — сказал чиновник.

Санкции против Александра Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников уже ввели страны Балтии.

Россия пока избегает открытого вмешательства в происходящее в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин, однако, заявлял, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, готовый к отправке в Белоруссию в случае, если «экстремистские элементы начнут разбой». В Кремле подчеркивали, что не рассматривают этот сценарий как вероятный.