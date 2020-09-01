Путин повысил зарплаты генпрокурору, главе СК и чиновникам на 3%

Президент Владимир Путин увеличил зарплаты госслужащим. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вступают в силу с 1 октября. Зарплаты вырастут на 3% — это официальный уровень инфляции в 2019 году.

Кроме того, отдельными указами повышены зарплаты генпрокурору и председателю Следственного комитета — также на 3% c 1 октября.

В предыдущий раз Путин поднимал зарплаты государственным служащим с октября 2019 года. Тогда повышение составило 4,3%.

Доход главы СК Александра Бастрыкина в 2019 году составил 12,4 миллиона рублей, доход генпрокурора Игоря Краснова — 4,9 миллиона рублей.