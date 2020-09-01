Число заразившихся COVID-19 в России превысило миллион человек. Более 815 тысяч уже выздоровели

Общее число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в России достигло одного миллиона 48 человек, сообщает утром 1 сентября оперативный штаб по борьбе с вирусом. За минувшие сутки выявлено 4729 новых случаев заболевания.

С начала распространения COVID-19 в России от инфекции умерли в общей сложности 17 299 человек (123 человека за последние сутки).

Выздоровели 815 705 человек. За минувшие сутки из больниц выписаны еще 6318 пациентов.

Всего в стране проведено свыше 36,9 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 204 тысячи тестов за последние сутки.

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру, по данным университета Джонса Хопкинса, составляет более 25,4 миллиона человек. Более 850 тысяч человек умерли от инфекции.