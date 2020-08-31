Светлана Тихановская, главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предостерегла президента РФ Владимира Путина от отправки сотрудников российских силовых структур в республику.

«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России», — сказала Тихановская.

Владимир Путин 27 августа заявил, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости может быть отправлен в Белоруссию. Он заявил, что это может произойти только в крайнем случае — если «экстремистские элементы начнут разбой». На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле исходят из того, что этот резерв «никак не будет использован».