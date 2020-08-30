Обновлено. К 15:00, по данным «МБХ медиа», в Минске задержали около 20 человек. Onliner к этому же времени сообщает о 30 задержанных. Среди задержанных — корреспондент ТАССа Иван Колыганов.

В Минске начали задерживать участников «Марша мира и независимости», сообщает «МБХ медиа».

О задержаниях также сообщает ТАСС.

Людей начали задерживать на проспекте Независимости, то есть, еще до того, как они дошли до одноименной площади — формального места проведения акции. Tut.by сообщает о столкновениях с силовиками на проспекте.

«МБХ медиа» передает, что площадь Независимости перекрыли спецтехникой; силовики «двигаются со стороны площади Независимости, сжимают пространство». Выходы во дворы перекрыты, в результате на проспекте Независимости оказались «зажаты» около тысячи человек, добавляет издание.