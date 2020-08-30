Белорусское МВД отчиталось о 125 задержанных в Минске

Обновлено. К 18:00 количество задержанных, по данным МВД, составило 140 человек, большинство из них задержали в первые два часа акции. По данным правозащитного центра «Весна», среди задержанных есть несовершеннолетние, а также гражданин России. Кроме того, МВД сообщило о задержании « тренера по футболу» и «участника фанатского движения известного футбольного клуба» из-за повреждения автомобиля милиции. По данным Tut.by, речь идет об игроках клуба «Крумкачы».

В Минске к 16:00 (время совпадает с московским) задержали 125 человек «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях». Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В 14:00 в Минске начался «Марш мира и независимости», участники которого выдвинулись в центр города после часа дня. О первых задержанных стало известно еще до формального начала акции.

На марш в Минске вышли несколько десятков тысяч человек, более конкретных (хотя бы приблизительных) оценок МВД или белорусские СМИ пока не дают.

Участники акции дошли до Дворца независимости (резиденция президента Белоруссии), на охрану которого выставили два БТРа. «Интерфакс» сообщает о передвижении к центру Минска колонны из десяти БМП (боевая машина пехоты).