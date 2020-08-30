Твит о смерти актера Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории твиттера

Твит, сообщающий о смерти актера Чедвика Боузмана, стал самым популярным в истории твиттера. К утру 30 августа он набрал 6,4 миллиона лайков.

Предыдущий рекорд по лайкам принадлежит твиту Барака Обамы 2017 года, где бывший президент США цитирует Нельсона Манделу, добавляет CNN.

Боузман умер 28 августа в возрасте 43 лет. В 2016 году у актера обнаружили рак толстой кишки, последние четыре года Боузман проходил курс лечения.

Чедвик Боузман известен по роли Черной пантеры в фильмах Marvel. Впервые он сыграл эту роль в киноленте «Первый мститель: Противостояние» 2016 года. В 2018-м вышел фильм «Черная пантера», также Боузман сыграл короля Ваканды в картинах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».