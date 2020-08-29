Актер Чедвик Боузман умер от рака. Он сыграл Черную пантеру в фильмах Marvel

Американский актер Чедвик Боузман умер 28 августа в возрасте 43 лет. Он скончался в своем доме в окружении жены и родственников, говорится в заявлении семьи актера, опубликованном в его твиттере.

В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. Последние четыре года актер проходил курс лечения.

Чедвик Боузман известен по роли Черной пантеры в фильмах киновселенной Marvel. Впервые он сыграл эту роль в киноленте «Первый мститель: Противостояние», вышедшей в 2016 году. В 2018 году вышел фильм «Черная пантера» с его участием. Также актер появился в этом образе в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Также Чедвик Боузман сыграл роли бейсболиста Джеки Робинсона в фильме «42» и музыканта Джеймса Брауна в фильме «Джеймс Браун: Путь наверх».