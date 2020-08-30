Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве «в ближайшие недели»

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече в Москве «в ближайшие недели». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

О встрече главы государств договорились по телефону. Путин также «тепло поздравил» Лукашенко с днем рождения, уточнила пресс-служба российского президента.

Пресс-служба Лукашенко подтвердила договоренности глав государств о личной встрече «в ближайшее время», передает «Интерфакс».

Путин и Лукашенко поговорили по телефону пятый раз со дня президентских выборов и начала протестов в Белоруссии, отмечает РБК. Путин в том числе поздравлял Лукашенко с победой на выборах 9 августа (по данным белорусского ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов).

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