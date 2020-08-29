Владимир Путин наградил Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Надежный источник
Президент России Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева и гендиректора компании InfoWatch Наталью Касперскую медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.
Они получили государственные награды «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», сказано в документе.
Различные государственные награды и звания, следует из указа Путина, получили десятки граждан России.