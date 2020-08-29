Полиция Берлина задержала около 300 человек в ходе акции против ограничений, введенных в Германии для борьбы с распространением коронавируса. Об этом, как пишет Die Zeit, сообщил берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель.

Большинство — около 200 человек — задержали после столкновений между полицейскими и правыми радикалами, которые произошли днем 29 августа у посольства РФ в Берлине. Как сообщает Der Tagesspiegel, от двух до трех тысяч протестующих заблокировали улицу у представительства России. По словам Гайзеля, пострадали семеро полицейских, в которых бросали камни и бутылки.

Во время протестов у посольства России люди скандировали «Путин! Путин!». Как сообщили РИА Новости в полиции Берлина, «у произошедшего не было политических мотивов». Толпу заводил один из лидеров ковид-диссидентов, немецкий националист турецкого происхождения Аттила Хильдман. Его задержали.

Вечером группа протестующих пыталась прорваться в Рейхстаг, где находится парламент Германии. В штурме, предположительно, участвовали активисты праворадикальных движений, и молодежное крыло крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Они кидали камни и бутылки в полицейских и сотрудников экстренных служб. Немногочисленные полицейские остановили их. Почти никто не был задержан.

В демонстрациях в Берлине, сообщил Андреас Гайзель, участвовали от 35 до 38 тысяч человек. В основном они мирно протестовали у колонны Победы в парке Большой Тиргартен.