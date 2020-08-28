ВЭБ отчитался о многомиллиардных убытках из-за поручительств по кредитам бизнесу во время эпидемии

ВЭБ за шесть месяцев 2020 года получил 43,5 миллиарда рублей чистого убытка. Об этом сообщается в отчете госкорпорации по международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие.

Для сравнения, за тот же период 2019 года ВЭБ получил прибыль 12,8 миллиарда рублей, уточняет «Интерфакс».

Как сказано в сообщении ВЭБа, на финансовый результат полугодия повлияли в том числе поручительства по кредитам малому и среднему бизнесу во время эпидемии COVID-19.

Кроме того, ВЭБ столкнулся с сокращением чистого процентного дохода «на фоне глобального снижения ставок кредитования».

Операционный доход госкорпорации за первую половину 2020 года составил 46,6 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем за тот же период годом ранее.

Из-за эпидемии коронавируса в России с конца марта по начало мая 2020 года действовал так называемый режим выходных дней. Большинство организаций приостановили работу, при этом работодатели были обязаны платить сотрудникам зарплату.

Позже правительство частично компенсировало расходы компаний, а также приняло решение о льготных кредитах для бизнеса, в том числе о кредитах на зарплату сотрудникам.