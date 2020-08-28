Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок

Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, пишет The New York Times.

«Сегодня вечером я с искренней благодарностью и безграничным оптимизмом принимаю номинацию в президенты США», — заявил Трамп на съезде Республиканской партии.

Его соперник на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился выдвигаться в президенты от Демократической партии 21 августа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Дональд Трамп стал президентом США в 2016 году, обойдя соперницу от Демократической партии, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.