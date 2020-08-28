Лукашенко договорился с Путиным о совместном использовании войск в случае угрозы с Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что достиг договоренности с президентом России Владимиром Путиным о совместном использовании войск в случае угрозы с Запада.

«Мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — цитирует Лукашенко агентство «Белта».

При этом он подчеркнул, что до сих пор «ни один солдат из России не пересек нашу границу», так как власти Белоруссии пока справляются сами. «Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», — подчеркнул он.

Владимир Путин 27 августа заявил, что в России создан резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут отправиться в Белоруссию в случае необходимости. Он также неоднократно заявлял, что западные страны пытаются вмешаться в происходящее в Белоруссии.

Между Россией и Белоруссией заключены соглашения в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), которые предусматривают взаимную военную помощь.