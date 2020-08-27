Под Харьковом обстреляли микроавтобус украинской организации «Патриоты — за жизнь». Депутаты Рады заявили о погибших, полиция — только о раненых
Источник: Вадим Рабинович
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Обновление. В харьковской полиции сообщили, что в результате стрельбы из травматического оружия двое человек получили ранения. По данным прокуратуры, пострадали четверо. В полиции отметили, что заложников нет, никто не погиб. Нападавших задержали.
Микроавтобус с участниками украинской общественной организации «Патриоты — за жизнь» обстреляли под Харьковом, сообщил в фейсбуке депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
По словам Рабиновича, двоих человек убили, еще одного ранили. Нападавшие также похитили одного участника общественной организации, утверждает он.
Другой депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что нападение произошло на трассе Киев-Харьков. Он заявил, что автобус обстреляли участники полка «Азов» и партии «Национальный корпус». «Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками», — заявил Кива.