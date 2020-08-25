«В Беларуси мирная революция. Она не про- и не антироссийская». Светлана Тихановская выступила в Европарламенте

Светлана Тихановская — соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси — дистанционно выступила в Европарламенте. Трансляцию ее выступления вел РБК.

Светлана Тихановская выступила в Европарламенте Meduza

«[В Беларуси] происходит мирная революция. Она не является геополитической по своей природе. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской. Также она не является антиевропейской или проевропейской. Это демократическая революция. <…> Это борьба народа за то, чтобы свободно избирать своих лидеров и определять свою судьбу», — заявила Тихановская.

Также она выпустила очередное видеообращение к белорусам — на этот раз посвященное Беларуси. Тихановская обратилась к соотечественникам на белорусском, поздравила их с праздником и призвала вечером 25 августа выйти на площадь Независимости в Минске.

По версии ЦИК Беларуси, на выборах президента 9 августа Александр Лукашенко победил, набрав 80% голосов, а Светлана Тихановская заняла второе место, набрав 10%.

Независимые наблюдатели и СМИ сообщили о многочисленных нарушениях и фальсификациях на выборах. После голосования в Беларуси начались протесты с требованием отставки Лукашенко. Его противники считают, что на выборах победила Тихановская.

Через несколько дней после выборов Тихановская уехала в Литву — по словам ее соратников, под давлением властей Беларуси. Оттуда она продолжила призывать к протестам в стране.

Главы государств Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Белоруссии.