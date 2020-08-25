Счетная палата обнаружила выплаты пенсий умершим на сотни миллионов рублей

Территориальные подразделения Пенсионного фонда России (ПФР) в 2017-2019 годах выплатили умершим россиянам пенсии на сотни миллионов рублей. Об этом со ссылкой на доклад (.pdf) Счетной палаты (СП) сообщает «Коммерсант».

«Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377 миллионов рублей», — цитирует газета отчет аудиторов.

Переплату ПФР может вернуть только через суд или в случае, если родственники умершего пенсионера сделают это добровольно.

Кроме того, СП обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета ПФР, из-за которых некоторые россияне недополучали пенсии, добавляет РБК.

Речь идет об открытии двух или более счетов на одного человека, а также о присваивании одного и того же СНИЛС нескольким людям.

В случае, если на человека открыли несколько счетов, пенсию назначали на основании одного, из-за этого размер выплат уменьшался, пояснили в СП. Перерасчет в таких случаях в дальнейшем делали не со дня начисления пенсии, а с момента объединения счетов.