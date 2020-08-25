Роналдиньо освободили после полугодичного ареста в Парагвае. Его подозревали в подделке паспорта

Суд в Парагвае освободил из-под домашнего ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассису, сообщает газета ABC Color.

Братья были задержаны 5 марта и провели под стражей почти шесть месяцев. Их подозревали во въезде в страну по поддельным документам. При обыске в гостинице Асунсьона, где проживали Роналдиньо и его брат, у них обнаружили фальшивые парагвайские паспорта.

По решению судьи Роналдиньо должен будет выплатить штраф в размере 90 тысяч долларов, а Роберто де Ассису — 110 тысяч долларов. Эти деньги будут переданы на борьбу с коронавирусом в Парагвае. Братьям разрешили вернуться в Бразилию, но обязали каждые три месяца представать перед судьей.