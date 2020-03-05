Бывшего игрока сборной Бразилии Роналдиньо задержали в Парагвае за подделку паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии и игрок «Барселоны» Роналдиньо задержан полицией Парагвая — его подозревают в пересечении границы по поддельным документам, сообщает издание ABC Color.

4 марта полиция провела обыск в номерах спортсмена и его брата Роберто в гостинице Асунсьона, изъяв их паспорта. В документах значилось, что оба брата по национальности парагвайцы.

В четверг задержанных доставили на допрос в прокуратуру. Там власти выдали ордер на их арест.

Роналдиньо, завершивший игровую карьеру в начале 2018 года, приехал в Парагвай для участия в благотворительной акции и презентации своей книги.

По данным СМИ, в 2018 году власти Бразилии изъяли загранпаспорт у Роналдиньо — бывшего футболиста сделали невыездным из-за неуплаты налогов на недвижимость. Тем не менее он продолжал путешествовать по миру. Например, в феврале 2020 года он был в Барселоне. В Испании проблем с документами у Роналдиньо не возникало.