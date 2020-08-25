Лионель Месси решил уйти из «Барселоны». Но клуб отказался его отпускать

Аргентинский нападающий Лионель Месси решил уйти из испанского клуба «Барселона», сообщила испанская спортивная газета Marca со ссылкой на источник. В «Барселоне» подтвердили Associated Press, что Месси направил документ, где сообщил о желании покинуть команду.

По данным Marca, 33-летний Месси направил о том, что хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце сезона.

В «Барселоне», по данным испанской газеты Sport, ответили Месси, что у него нет юридических оснований, чтобы досрочно покинуть клуб, поскольку период, когда футболист мог расторгнуть контракт, истек 30 мая. Marca пишет, что этот период закончился 10 июня, но, несмотря на это, допускает издание, Месси мог воспользоваться своим правом уйти из-за пандемии коронавируса.

Месси уведомил «Барселону» об уходе спустя 11 дней после того, как испанский клуб уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это в карьере Месси и одно из крупнейших в истории клуба.

Лионель Месси — капитан и нападающий «Барселоны». Он выступает в основном составе клуба с 2003 года. В 2019 году Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии еженедельника France Football. В том же году Месси в шестой раз стал футболистом года по версии ФИФА. Контракт Месси с «Барселоной» истекает в 2021 году.