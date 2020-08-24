Житель Саратова получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девятилетней девочки

Суд в Саратове приговорил к пожизненному заключению 35-летнего местного жителя Михаила Туватина за изнасилование и убийство девятилетней Лизы Киселевой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как установил суд, 9 октября 2019 года мужчина подстерег девочку в безлюдном месте за гаражами, когда она шла в школу. Он изнасиловал ее и задушил, а тело спрятал.

Подсудимый был признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 (иные действия сексуального характера) и пунктам «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

Убийство Лизы Киселевой вызвало широкий общественный резонанс в Саратове. После задержания Туватина сотни жителей вышли на стихийный митинг, требуя у полицейских выдать им подозреваемого.

Власти Саратова летом 2020 года пообещали снести гаражи, возле которых была убита девочка.

Туватин ранее был судим за насильственные действия сексуального характера.