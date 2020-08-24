Берлинский кинофестиваль отменил гендерное разделение в номинации «Лучшая роль»

Берлинский кинофестиваль (Берлинале) с 2021 года вместо наград за лучшую женскую и лучшую мужскую роли будет присуждать «Серебряного медведя» за лучшую главную роль и «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

«Мы считаем, что отмена разделения наград по признаку пола — это сигнал к более гендерно-чувствительному пониманию в киноиндустрии», — отметили руководители Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан, слова которых приводится в сообщении.

Фестиваль в 2021 году пройдет в обычном формате (в 2020-м из-за эпидемии COVID-19 музыкальные и кинофестивали по всему миру отменяли или переносили в онлайн). «Фестиваль будет проходить в соответствии с правилами, действующими на момент проведения. Это обеспечит безопасность для всех гостей», — уточнили организаторы.

На Берлинале вручат награды в восьми номинациях. Кроме лучших главной роли и роли второго плана распределят призы за лучший фильм, лучший сценарий, лучшую режиссуру, гран-при жюри фестиваля и приз жюри, а также награду за выдающиеся достижения в кино.