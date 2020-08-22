Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть предприятия, рабочие которых участвуют в забастовках. Такое заявление он сделал, выступая на митинге своих сторонников в Гродно.

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота. Остановим», — сказал Лукашенко, добавив, что когда «люди поостынут», можно будет принять решение, кого пригласить работать обратно.

Массовые забастовки на крупнейших белорусских предприятиях, в числе которых БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, «Гродно-Азот», начались через несколько дней после проведения президентских выборов. Участники забастовок требуют прекращения милицейского насилия в отношении протестующих и проведения честных выборов.

Сам Лукашенко неоднократно утверждал, что забастовки являются малочисленными и что на крупных заводах с тысячами рабочих к ним присоединяются лишь по несколько десятков человек.