Задержанный сотрудник «Беларуськалия» сбежал из отдела КГБ через форточку

Сотрудник «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич, которого задержали 20 августа, сбежал из отделения через форточку. Об этом сообщает телеграм-канал стачечного комитета «Беларуськалия».

«[Куделевич] попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать», — сказано в сообщении.

По неподтвержденной информации Куделевич находится на Украине, добавляет канал.

Куделевича, предположительно, задержал Комитет госбезопасности Белоруссии, 20 августа стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил о еще одном задержанном сотруднике предприятия Максиме Филановиче. Позднее он вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке.

«Беларуськалий» — единственное крупное предприятие Белоруссии, которое приняло принципиальное решение о забастовке. Рабочие требуют новых президентских выборов, освобождения политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие по отношению к протестующим.

Заводы и промышленные предприятия Белоруссии начали объявлять забастовки в знак протеста после выборов президента республики, которые прошли 9 августа 2020-го.