Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию, когда будет «чувствовать себя в безопасности»

Светлана Тихановская намерена вернуться в Белоруссию.

«Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности», — сказала Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе.

По словам Тихановской, ее муж знает, что она уехала из Белоруссии: «Знает, что я за рубежом. И рад, что мы в безопасности».

Тихановская уехала в Литву 11 августа — спустя два дня после выборов президента Белоруссии.

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало утверждал, что белорусские власти давили на Тихановскую через ситуацию с арестом мужа. По словам Цепкало, детей Тихановская увезла в Литву за месяц до выборов.

Тихановская на выборах 9 августа 2020 года, по данным ЦИК, заняла второе место, набрав 10% голосов. Штаб Тихановской не признал итоги выборов.