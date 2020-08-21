Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию, когда будет «чувствовать себя в безопасности»
Светлана Тихановская намерена вернуться в Белоруссию.
«Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности», — сказала Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе.
По словам Тихановской, ее муж Сергей Тихановский знает, что она уехала из Белоруссии: «Знает, что я за рубежом. И рад, что мы в безопасности».
Тихановская уехала в Литву 11 августа — спустя два дня после выборов президента Белоруссии.
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало утверждал, что белорусские власти давили на Тихановскую через ситуацию с арестом мужа. По словам Цепкало, детей Тихановская увезла в Литву за месяц до выборов.
Тихановская на выборах 9 августа 2020 года, по данным ЦИК, заняла второе место, набрав 10% голосов. Штаб Тихановской не признал итоги выборов.