«Оставьте страх диктатуре». Светлана Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки

Соперница Александра Лукашенко на записала новое обращение к гражданам страны. В нем она призывает рабочих белорусских предприятий продолжать забастовки, чтобы «заставить власть услышать наши голоса, которые она у нас украла».

Победим режим вместе. Забастовка продолжается | Светлана Тихановская Страна для жизни

Текст обращения Тихановской:

Дорогие мои белорусы, работники «Беларуськалия», МТЗ, «Гродно азота» и других предприятий. Вы — символ новой, свободной Беларуси. Мы — мирная, трудолюбивая нация. Мы — сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны. Страны, которую он хочет у нас украсть. Как он уже украл наш выбор и изувечил наших братьев, сестер, мужей, детей. Чтобы прекратить этот произвол, мы должны объединиться. Пришло время сплотиться. Вы уже показали невероятное единство и проявили стальную выдержку. За это вам большое спасибо. Вы запугали диктатуру, она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством. Поэтому сегодня вы ощущаете огромное давление, поэтому подвергаетесь угрозам.

Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Поэтому сейчас вас всеми способами пытаются разделить и поссорить. Ведь если мы будем все вместе, у этого режима не останется ни единого шанса. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают и поэтому вас запугивают. Оставьте страх диктатуре, помните, вы не одни. С вами вся Беларусь.

В фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами. Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла.

Наши цели просты: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. И помните: только вместе мы сможем построить страну для жизни.