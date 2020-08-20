ФСБ: семь человек задержаны за попытку похитить из России одного из лидеров сепаратистов Донбасса

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала семерых человек за попытку похитить из России и вывезти в Украину одного из лидеров сепаратистов Донбасса. Об этом пишет «Интерфакса» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Кого именно планировали похитить, не сообщается. Известно лишь, что это гражданин России. По информации СК, 30 июля его выманили в Подмосковье и ударили электрошокером в автомобиле, но он смог сбежать.

Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека. Задержанным — это граждане России Макаров, Мищенко, Капкаева, Кормич, Пызин, Мороз и Долгов — предъявлены обвинения, они под стражей.

По данным ФСБ, организаторами похищения были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В качестве исполнителей они якобы привлекли членов российской криминальной структуры, которые уже выполняли для них похожие поручения. В качестве вознаграждения исполнителям пообещали 200 тысяч долларов и заплатили аванс в 50 тысяч долларов, сообщила ФСБ.

Андрея Байдалу, которого ФСБ назвала одним из организаторов похищения, власти самопровозглашенной ДНР подозревают в убийстве бывшего главы республики Александра Захарченко.

В конце июля СБУ сообщила о задержании Байдалы по делу о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. ФСБ утверждает, что сообщение было ложным, его якобы распространили для создания алиби Байдале.