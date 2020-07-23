На Украине задержали подозреваемого в убийстве главы ДНР Александра Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого власти самопровозглашенной ДНР подозревают в убийстве бывшего главы республики Александра Захарченко. Об этом агентству УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Байдале сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами в составе организованной группы. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подробности его дела не раскрываются.

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке.

Спустя год анонимный спикер в эфире канала «Россия 1» назвал Андрея Байдалу в числе подозреваемых в убийстве Захарченко. Вскоре о причастности Байдалы к преступлению заявило МВД ДНР. Ведомство назвало его .

В СБУ предполагали, что Захарченко погиб в результате «внутренних криминальных конфликтов» или был убит российскими спецслужбами.

Читайте также При взрыве в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Главное