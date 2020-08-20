ФБК: в омской больнице говорят о «нетранспортабельном состоянии» Навального

Врачи омской больницы, куда госпитализирован Алексей Навальный, отказывают в его транспортировке в другую клинику, утверждая, что он находится в нетранспортабельном состоянии. Об этом в твиттере сообщил юрист ФБК Иван Жданов.

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева ранее сказала «Медузе», что представители Навального пытаются организовать его отправку в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал помочь с эвакуацией Навального на лечение за рубеж в условиях закрытых границ, если от его команды поступит такое обращение.

Навальному стало плохо 20 августа во время рейса Томск — Москва. Лайнер экстренно сел в Омске, в больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, политик находится в коме.