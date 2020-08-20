Дом бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко, перешедшего в оппозицию, облили краской. Латушко угрожают, предлагая уехать из страны

Дом бывшего министра культуры Беларуси, бывшего директора Купаловского театра Павла Латушко, который вошел в Координационный совет оппозиции, облили красной краской, а на воротах нарисовали бело-красно-белые флаги. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В разговоре с Tut.by Латушко рассказал, что фотографии дома ему переслали друзья: сам он уже несколько дней не ночует там. Латушко добавил, что получает угрозы от людей, которые ссылаются на связи со спецслужбами. Кроме того, ему предлагают срочно покинуть Беларусь. Последнее из таких предложений было сделано накануне в 11 часов вечера.

«Меня „предупредили“ о принятом решении: задержать меня в жесткой форме с применением максимального насилия. Мне предлагали даже чартерный рейс, чтобы выехать в одну из стран, а также дипломатический автомобиль, чтобы я немедленно покинул Беларусь и не присоединялся к Координационному совету», — заявил Латушко.

Он дал понять, что не намерен уезжать из Беларуси, но вывез за границу своих родственников. «Радио Свобода» пишет, что Латушко находится под охраной, хотя накануне он заявил «Русской службе Би-би-си», что его охраной «никто не занимается».

Павел Латушко в 2009-2012 годах был министром культуры Беларуси. В 2012-2019 годах он работал послом во Франции, а затем занял должность директора Национального академического театра имени Янки Купалы (Купаловского театра), который считается одним из лучших в Беларуси.

Латушко поддержал протесты, которые начались в Беларуси после выборов президента 9 августа. 17 августа его уволили с поста директора Купаловского театра. Сотрудники театра выразили намерение уволиться вслед за ним, после чего силовики заблокировали для них вход в здание театра.

Латушко вошел в президиум Координационного совета оппозиции, который был создан в Беларуси по инициативе Светланы Тихановской — самой популярной соперницы Лукашенко на президентских выборах. По данным ЦИК Беларуси, она заняла второе место, набрав 10% голосов. Но участники протестов считают, что на самом деле Тихановская победила на выборах.