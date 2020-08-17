Директора белорусского Национального академического театра уволили после его участия в Марше свободы

С директором белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы Павлом Латушко досрочно разорвали договор после его участия в Марше Свободы 16 августа. Об этом сообщает белорусское «Радио Свобода».

Латушко «выступил против насилия МВД над протестующими, призвал министра Юрия Караева уволиться», уточняет издание.

Актеры после увольнения Латушко начали подавать заявления об увольнении, сообщает театр в фейсбуке. «Радио Свобода» добавляет, что увольняются также художественный руководитель и руководитель литературно-драматической части театра.

Как пишет телеграм-канал «Кулуары KYKY», к работникам театра едет министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь.