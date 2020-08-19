«Яндекс» объединил городские сервисы в одно приложение Go. Оно заменит «Яндекс.Такси»

Компания «Яндекс» запустила новое приложение Go, которое объединит в одном месте сервисы для решения рутинных задач, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы».

В магазинах мобильных приложений «Яндекс Go» появилось на месте «Яндекс.Такси». В него интегрированы каршеринг «Яндекс.Драйв» и расписание наземного транспорта. Ранее также в приложение были добавлены сервисы «Еда» и «Лавка». При этом все эти сервисы продолжат работу и в качестве отдельных приложений.

«Яндекс Go позволяет людям решать любые задачи, связанные с передвижением по городу, быстро и точно в срок. Такси приезжает меньше чем за 5 минут, доставка посылки или документов в среднем занимает 20 минут, продуктов — 15 минут, блюд из ресторанов или кафе — 30 минут», — заявил гендиректор группы компаний «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.