Норвегия решила выслать российского дипломата. Он встречался с подозреваемым в шпионаже

МИД Норвегии объявил, что вышлет из страны сотрудника торгового отдела посольства России, сообщает NRK со ссылкой на представителя министерства. В ведомстве не раскрыли имя российского дипломата.

Сотрудника посольства решили выслать, поскольку он совершил действия, «несовместимые с дипломатическим статусом», объяснили в МИД. Дипломата объявили персоной нон грата. Его уведомили о высылке днем 18 августа. У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну. В будущем он не сможет вернуться в Норвегию.

В МИД России это пока не комментировали.

NRK отмечает, что из Норвегии высылают дипломата, связанного с делом о шпионаже в пользу России. 15 августа в рамках дела был задержан 50-летний уроженец Индии, норвежский подданный Харшарн Сингх Татгар. На допросе Татгар заявил, что передавал информацию российскому дипломату и получал за это деньги.

В Полицейской службе безопасности Норвегии говорили, что Татгар встречался с предполагаемым сотрудником российской разведки и передавал ему «информацию, которая может нанести вред национальным интересам».