Власти Норвегии объявили о задержании российского шпиона

В Норвегии задержан подданный этой страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как рассказали в Полицейской службе безопасности Норвегии, 50-летний мужчина встречался c «человеком, который, предположительно, является сотрудником российской разведки» и передавал ему «информацию, которая может нанести вред национальным интересам».

Задержанный работал в компании DNV GL, которая занимается консультационными услугами в области энергетики. Его защита не отрицает факт встреч, но заявляет, что на них не передавалось каких-либо конфиденциальных сведений.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Предыдущий шпионский скандал между Россией и Норвегией произошел в 2017 году. Тогда в Москве был арестован норвежец Фроде Берг — его обвинили в получении секретных сведений о ВМФ России. В 2019 году Берг получил 14 лет лишения свободы и вскоре вместе с двумя осужденными за шпионаж в РФ литовцами был обменян на двух россиян, которые по аналогичным обвинениям находились в тюрьме в Литве.