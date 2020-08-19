Демократическая партия США официально выдвинула Джо Байдена кандидатом в президенты

Демократическая партия США утвердила бывшего вице-президента Джо Байдена своим кандидатом на предстоящих президентских выборах в ноябре, сообщает Associated Press.

Из-за пандемии коронавируса демократы не смогли провести съезд в Милуоки, как это планировалось ранее. Съезд прошел в онлайн-формате. Представители демократов провели голосование во всех 50 штатах США и американских территориях, отмечает The New York Times.

За неделю до съезда Джо Байден выбрал кандидата в вице-президенты США — им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

От Республиканской партии на президентских выборах в ноябре Байдену будет противостоять действующий глава государства Дональд Трамп.