Власти Гродно официально разрешили митинги в центре города и пообещали пустить протестующих на ТВ. И извинились за действия милиции

Власти Гродно официально разрешили проводить митинги на центральных площадях города. Соответствующее обращение совета депутатов и городского исполкома опубликовано на сайте исполкома.

Исполком пообещал помочь протестующим с медицинским и техническим сопровождением митингов и обеспечить возможность доступа представителей оппозиции и профсоюзов на местное телевидение. Руководству предприятий власти укажут на недопустимость давления на работников, участвующих в забастовках.

В сообщении также подчеркивается, что все задержанные на митингах отпущены, а руководство городской милиции приносит публичные извинения перед ними.

Гродно — четвертый по величине город Белоруссии, в нем проживает более 370 тысяч человек.