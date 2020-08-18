У бывшего чиновника Кремля Олега Говоруна нашли недвижимость на два миллиарда рублей. Ее стоимость превышает его доход за 100 лет
Бывший чиновник администрации президента Олег Говорун владеет недвижимостью общей стоимостью более двух миллиардов рублей. Об этом говорится в расследовании The Insider.
Как выяснило издание, в 2018 и 2019 годах Говорун приобрел несколько квартир в Доме наркомфина в Москве общей площадью в 2071 квадратный метр. The Insider оценивает минимальный порог их стоимости в 1,68 миллиарда рублей.
Помимо этого, жена Говоруна в 2018 году купила особняк площадью 947 квадратных метров в элитном поселке в Подмосковье; его стоимость оценивается в 400 миллионов рублей.
Как отмечает The Insider, в декларации Говорун отмечал, что приобрел недвижимость за счет личных накоплений.
Начиная же с 2009 года среднегодовой доход чиновника составил 18 миллионов рублей. Даже с учетом таких немалых заработков для приобретения обнаруженных The Insider объектов Говоруну нужно было бы копить на них не менее 115 лет. Говорун же существенно моложе, пока ему всего 51.
Говорун с 2000 по 2019 годы состоял на госслужбе. Большую часть этого времени он занимал различные должности в администрации президента. Некоторое время он также был полпредом в ЦФО и министром регионального развития.
В 1990-х годах Говорун занимал высокие посты в «Роспроме» Михаила Ходорковского и Альфа-Банке.