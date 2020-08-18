Михаил Дегтярев объявил о создании Народного совета. И позвал в него протестующих жителей Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о начале формирования Народного совета, к которому он пригласил присоединиться участников протестных акций.

«Приглашаю всех, в том числе участников массовых акций, к диалогу. Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Мы ждем представителей общественных, научных и иных организаций, СМИ. Приглашаем к общению самых ярких и активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов», — говорится в телеграм-канале Дегтярева.

Попасть в совет можно следующими способами: выставить кандидатуру на портале «Голос27» и набрать не менее 250 голосов в свою поддержку или подать заявление в очной форме, приложив лист с не менее 100 подписями в свою поддержку.

Кроме того, право на попадание в совет имеют блогеры с аудиторией не менее 5000 подписчиков и представители общественных советов при органах исполнительной власти и муниципальных образований.

Депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева назначили временным главой Хабаровского края 20 июля — после задержания и отставки губернатора Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Своей вины Фургал не признает. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят протестные акции с требованиями открытого суда над Фургалом и отставки нового главы региона.